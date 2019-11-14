Чт, 14.11.2019
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Ночью местами образуется туман, а в Латгале пройдут затяжные дожди

ФОТО: EPA/Scanpix

В ночь на пятницу местами небо прояснится и образуется туман, а в восточных районах страны - главным образом в Латгале - пройдут затяжные дожди, прогнозируют синоптики.

Ночью ожидается слабый ветер или безветрие, минимальная температура воздуха составит 0..+5 градусов, в Латгале - до +7.

В пятницу в первой половине дня дождь ожидается в Латгале и Селии, а во второй половине дня небольшой дождь пройдет уже во многих районах страны. В северо-западных краях погода будет более солнечной.

Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер, а температура воздуха составит до +6..+9 градусов.

В Риге в пятницу существенных осадков не ожидается, небо временами будет проясняться, а во второй половине дня сгустятся облака. Ночью будет безветренная погода, температура воздуха составит +5 градусов, а в пригороде - +2..+4 градуса. Днем будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер, а температура воздуха поднимется до +7..+8 градусов.

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