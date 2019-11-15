Пт, 15.11.2019
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в День независимости Латвии

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

18 ноября в Латвии не ожидается значительных осадков, прогнозируют синоптики.

В выходные на погодные условия в Латвии повлияет антициклон из России и циклоны из Центральной Европы. В ночь на субботу, 16 ноября, и утром пройдут дожди, а затем существенных осадков уже не ожидается - только моросящий дождь. 

В понедельник, 18 ноября,  во второй половине дня в Латвию придет более сухой воздух с юго-востока. 

В субботу, 16 ноября, температура составит  +2..+9 градусов, в воскресенье и понедельник  +5..+11, после праздника немного похолодает.   

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