Синоптики рассказали, какая погода ожидается в День независимости Латвии

18 ноября в Латвии не ожидается значительных осадков, прогнозируют синоптики.
В выходные на погодные условия в Латвии повлияет антициклон из России и циклоны из Центральной Европы. В ночь на субботу, 16 ноября, и утром пройдут дожди, а затем существенных осадков уже не ожидается - только моросящий дождь.
В понедельник, 18 ноября, во второй половине дня в Латвию придет более сухой воздух с юго-востока.
В субботу, 16 ноября, температура составит +2..+9 градусов, в воскресенье и понедельник +5..+11, после праздника немного похолодает.