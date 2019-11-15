В субботу погода не изменится

В субботу ночью и с утра во многих районах Латвии временами ожидается небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
Сохранится преимущественно пасмурная погода. Местами образуется дымка. Ожидается слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.
Температура воздуха ночью понизится до +1..+6, а днем достигнет +4..+9 градусов.
В Риге в ближайшие сутки временами пройдет небольшой дождь, слабый восточный ветер сменится умеренным юго-восточным.
Температура воздуха в субботу составит от +4 градусов с утра до +8 градусов вечером.