Пт, 15.11.2019
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В субботу погода не изменится

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В субботу ночью и с утра во многих районах Латвии временами ожидается небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Сохранится преимущественно пасмурная погода. Местами образуется дымка. Ожидается слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью понизится до +1..+6, а днем достигнет +4..+9 градусов.

В Риге в ближайшие сутки временами пройдет небольшой дождь, слабый восточный ветер сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха в субботу составит от +4 градусов с утра до +8 градусов вечером.

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