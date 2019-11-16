Сб, 16.11.2019
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В воскресенье выглянет солнце

Осень в Латвии

ФОТО: Kaspars Nordens

В воскресенье в Курземе и местами в центральной части страны выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Во многих районах пройдет мелкий дождь. Местами в Видземе и Латгале ожидается дымка. Ночью будет дуть умеренный южный ветер, который днем стихнет.

Температура воздуха ночью достигнет +7..+11 градусов и днем существенно не изменится.

В Риге в воскресенье осадков не ожидается. Возможно, выглянет солнце. Ночью будет дуть умеренный южный ветер, который ослабнет днем. Температура воздуха составит +8..+10 градусов.

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