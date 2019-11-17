Вс, 17.11.2019
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Стало известно, когда в Латвии наступит метеорологическая зима

Иллюстративное фото.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

До середины следующей недели в Латвии сохранится теплая погода, а после 22 ноября в основном на востоке страны ожидается небольшой, но устойчивый мороз, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

На следующей неделе в России усилится антициклон, западный край которого будет определять погоду и в Латвии. С ростом влияния антициклона в Латвию начнут поступать сухие и холодные воздушные массы с востока.

Облачность уменьшится, а температура воздуха местами в Видземе и Латгале понизится до -10 градусов.

Также прогнозируется, что на территории всей страны температура воздуха опустится ниже нуля, что будет свидетельствовать о начале метеорологической зимы.

Осадков будет мало, а из-за низкой влажности воздуха не ожидается и обледенения дорог.

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