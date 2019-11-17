Стало известно, когда в Латвии наступит метеорологическая зима

На следующей неделе в России усилится антициклон, западный край которого будет определять погоду и в Латвии. С ростом влияния антициклона в Латвию начнут поступать сухие и холодные воздушные массы с востока.

Облачность уменьшится, а температура воздуха местами в Видземе и Латгале понизится до -10 градусов.

Также прогнозируется, что на территории всей страны температура воздуха опустится ниже нуля, что будет свидетельствовать о начале метеорологической зимы.