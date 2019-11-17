Стало известно, когда в Латвии наступит метеорологическая зима

До середины следующей недели в Латвии сохранится теплая погода, а после 22 ноября в основном на востоке страны ожидается небольшой, но устойчивый мороз, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
На следующей неделе в России усилится антициклон, западный край которого будет определять погоду и в Латвии. С ростом влияния антициклона в Латвию начнут поступать сухие и холодные воздушные массы с востока.
Облачность уменьшится, а температура воздуха местами в Видземе и Латгале понизится до -10 градусов.
Также прогнозируется, что на территории всей страны температура воздуха опустится ниже нуля, что будет свидетельствовать о начале метеорологической зимы.
Осадков будет мало, а из-за низкой влажности воздуха не ожидается и обледенения дорог.