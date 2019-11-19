Дымка и мелкий дождь: синоптики рассказали о погоде на вторник

Во вторник, 19 ноября, в Курземе выглянет солнце, а на остальной части Латвии сохранится пасмурная погода, местами ожидается дымка и мелкий дождь, прогнозируют синоптики.
Будет дуть медленный до умеренного южный, юго-восточный ветер.
Температура воздуха составит от +2..+5 градусов в восточных краях и до +8..+10 в Курземе.
В Риге существенных осадков не ожидается, южный ветер станет медленнее и воздух прогреется до +7..+8 градусов.
Погодные условия опеделяет западная часть антициклона. Атмосферное давление составляет от 762 милиметров ртутного столба на западе Латвии и до 768 сантиметров на востоке страны.