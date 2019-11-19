Дымка и мелкий дождь: синоптики рассказали о погоде на вторник

Будет дуть медленный до умеренного южный, юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит от +2..+5 градусов в восточных краях и до +8..+10 в Курземе.

В Риге существенных осадков не ожидается, южный ветер станет медленнее и воздух прогреется до +7..+8 градусов.