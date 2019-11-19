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Дымка и мелкий дождь: синоптики рассказали о погоде на вторник

Рига в тумане

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник, 19 ноября, в Курземе выглянет солнце, а на остальной части Латвии сохранится пасмурная погода, местами ожидается дымка и мелкий дождь, прогнозируют синоптики. 

Будет дуть медленный до умеренного южный, юго-восточный ветер. 

Температура воздуха составит от +2..+5 градусов в восточных краях и до +8..+10 в Курземе. 

В Риге существенных осадков не ожидается, южный ветер станет медленнее и воздух прогреется до +7..+8 градусов. 

Погодные условия опеделяет западная часть антициклона. Атмосферное давление составляет от 762 милиметров ртутного столба на западе Латвии и до 768 сантиметров на востоке страны.

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