Морозы до -10: синоптики озвучили прогноз на выходные

Еще в четверг, 21 ноября, температура будет плюсовой, утром в пятницу, 22 ноября на востоке Латвии она опустится до -4..-7 градусов, а на остальной территории составит около нуля.

В четверг и пятницу скорость юго-восточного ветра порывами увеличится до 10-15 метров в секунду, и ветер будет усиливать ощущение холода. В субботу и воскресенье ветер стихнет.

В конце недели облаков будет мало, существенных осадков не ожидается.

На большей части территории страны мороз сохранится в течение всех выходных, в восточных районах при ясном небе температура может опуститься до -10 градусов.