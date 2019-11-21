Прогноз на пятницу: холодный ветер и мороз до -7 градусов

Небо преимущественно будет покрыто облаками, на востоке страны ожидается солнечная погода без существенных осадков.

Температура воздуха составит +2..-4 градуса, с утра в восточных краях ожидается мороз до -7 градусов.

В Риге в пятницу будет облачно, однако существенных осадков не предвидится. Скорость порывов юго-восточного ветра составит 13 метров в секунду, температура - около нуля градусов.