Прогноз на пятницу: холодный ветер и мороз до -7 градусов

В пятницу сухой и холодный воздух с востока достигнет Латвии, прогнозируют синоптики.
Небо преимущественно будет покрыто облаками, на востоке страны ожидается солнечная погода без существенных осадков.
Скорость порывов юго-восточного ветра составит до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха составит +2..-4 градуса, с утра в восточных краях ожидается мороз до -7 градусов.
В Риге в пятницу будет облачно, однако существенных осадков не предвидится. Скорость порывов юго-восточного ветра составит 13 метров в секунду, температура - около нуля градусов.