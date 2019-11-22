На следующей неделе ожидается более тёплая погода

На следующей неделе в Латвии постепенно поднимется температура воздуха и влажность, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.
Конец этой недели будет самым холодным с предыдущей зимы. Ветер немного поутихнет и в субботу и воскресенье уже не будет так холодно, как в пятницу. Будет переменная облачность. Температура воздуха составит 0..-6 градусов, в некоторых местах на востоке страны небо будет ясным, температура воздуха составит -10 градусов.
На следующей неделе увеличится влияние циклона с запада. Временами ожидаются осадки - в большей части страны пройдёт небольшой дождь. Иногда дороги могут быть скользкими. Температура воздуха к середине недели достигнет +3..+9 градусов. В конце недели, возможно, станет прохладнее, возможен небольшой снег.