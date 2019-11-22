Синоптики обещают морозную, но солнечную субботу

Температура воздуха ночью опустится до -1..-6 градусов, а местами на востоке страны столбик термометра приблизится к отметке -10 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит +1..-4 градуса.

В Риге в субботу ожидается сухая и временами солнечная погода. Температура воздуха с утра опустится до -3..-4 градусов, во второй половине дня составит около -1 градуса.