В Латгале похолодало до -8. Погоду определяет антициклон с центром в России

Из-за облачности ночью на большей части страны температура не опускалась ниже -1..-2 градусов, а в Латгале и на востоке Видземе похолодало до -5..-8, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Самый сильный мороз зарегистрирован в Краславе и Зилупе.
В субботу будет облачно, существенных осадков не ожидается, местами выглянет солнце.
При умеренном юго-восточном ветре температура повысится до +1..-4 градусов, в Риге будет около -1.
Погодные условия определяет сильный антициклон с центром в России.