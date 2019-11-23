Сб, 23.11.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • В Латгале похолодало до -8. Погоду определяет антициклон с центром в России
1

В Латгале похолодало до -8. Погоду определяет антициклон с центром в России

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Из-за облачности ночью на большей части страны температура не опускалась ниже  -1..-2 градусов, а в Латгале и на востоке Видземе похолодало до -5..-8, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. 

Самый сильный мороз зарегистрирован в Краславе и Зилупе. 

В субботу будет облачно, существенных осадков не ожидается, местами выглянет солнце.

При умеренном юго-восточном ветре температура повысится до +1..-4 градусов, в Риге будет около -1.

Погодные условия определяет сильный антициклон с центром в России. 

Читать также

НАВЕРХ