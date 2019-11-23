2019 год идет на рекорд! Так тепло в истории метеонаблюдений еще не было

За период с января по ноябрь средняя температура воздуха в Латвии составляла +8,7 градуса. В прошлом году с января по ноябрь средняя температура составила +8,4 градуса, однако из-за сравнительно холодного декабря 2018 год не стал самым теплым в истории метеонаблюдений.

Самым теплым годом в истории метеонаблюдений является 2015-й, когда средняя температура за год составила +7,8 градуса, а с января по ноябрь - +8,3 градуса.

Станет ли 2019 год самым теплым, зависит от погоды в декабре.

В этом году только в январе и июле средняя температура была ниже нормы.