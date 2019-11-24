Вс, 24.11.2019
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Прогноз погоды на понедельник: переменная облачность с небольшим морозом

Иней на листьях

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 24 ноября, местами в Латгале, Селии и Видземе шел дождь и снег, дороги обледенели, свидетельствует метеорологическая информация. 

По данным Latvijas Valsts ceļi, в 11 часов дня наиболее сложные условия езды были в окрестностях Даугавпилса, Ливаны и Екабпилса.

В Екабпилсе при температуре -3 градуса шел дождь, дороги и тротуары покрылись льдом. 

В понедельник, 25 ноября, в Латвии также ожидается переменная облачность с небольшим морозом.

Ночью температура упадет до -1..-6 градусов, местами в Видземе до -9, днем будет +2..-3 градуса. 

В Риге ночью воздух остынет до -3 градусов, в пригородах до -6, днем потеплеет до нуля градусов. 

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