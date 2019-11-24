Прогноз погоды на понедельник: переменная облачность с небольшим морозом

По данным Latvijas Valsts ceļi, в 11 часов дня наиболее сложные условия езды были в окрестностях Даугавпилса, Ливаны и Екабпилса.

В Екабпилсе при температуре -3 градуса шел дождь, дороги и тротуары покрылись льдом.

В понедельник, 25 ноября, в Латвии также ожидается переменная облачность с небольшим морозом.

Ночью температура упадет до -1..-6 градусов, местами в Видземе до -9, днем будет +2..-3 градуса.