Прогноз погоды на понедельник: переменная облачность с небольшим морозом

В воскресенье, 24 ноября, местами в Латгале, Селии и Видземе шел дождь и снег, дороги обледенели, свидетельствует метеорологическая информация.
По данным Latvijas Valsts ceļi, в 11 часов дня наиболее сложные условия езды были в окрестностях Даугавпилса, Ливаны и Екабпилса.
В Екабпилсе при температуре -3 градуса шел дождь, дороги и тротуары покрылись льдом.
В понедельник, 25 ноября, в Латвии также ожидается переменная облачность с небольшим морозом.
Ночью температура упадет до -1..-6 градусов, местами в Видземе до -9, днем будет +2..-3 градуса.
В Риге ночью воздух остынет до -3 градусов, в пригородах до -6, днем потеплеет до нуля градусов.