Ср, 27.11.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

Уже в субботу погода резко изменится

Снег в Риге

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

До пятницы повышение температуры воздуха продолжится, а уже в субботу станет холоднее, во многих регионах пройдет снег, свидетельствуют прогнозы Global Forecast System.

В четверг и пятницу ожидается дождливая погода, температура воздуха составит +4..+9 градусов.

В субботу в Латвию начнут поступать холодные воздушные массы с севера, температура не превысит -1..+4 градуса. В понедельник утром столбики термометров местами могут опуститься до -10 градусов. 

В первые дни декабря во многих регионах ожидается снег, в Видземе возможны снегопады. 

На следующей неделе вновь прогнозируется потепление - в среду, 4 декабря, температура может повыситься до +4..+7 градусов.

Читать также

НАВЕРХ