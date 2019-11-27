Уже в субботу погода резко изменится

До пятницы повышение температуры воздуха продолжится, а уже в субботу станет холоднее, во многих регионах пройдет снег, свидетельствуют прогнозы Global Forecast System.
В четверг и пятницу ожидается дождливая погода, температура воздуха составит +4..+9 градусов.
В субботу в Латвию начнут поступать холодные воздушные массы с севера, температура не превысит -1..+4 градуса. В понедельник утром столбики термометров местами могут опуститься до -10 градусов.
В первые дни декабря во многих регионах ожидается снег, в Видземе возможны снегопады.
На следующей неделе вновь прогнозируется потепление - в среду, 4 декабря, температура может повыситься до +4..+7 градусов.