Чт, 28.11.2019
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Еще теплее! В пятницу ожидается до +9, но дождь

Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

В пятницу температура воздуха в Латвии поднимется до +5..+9 градусов, прогнозируют синоптики.

Более прохладная погода сохранится на дальнем востоке страны, где только в пятницу вечером температура воздуха поднимется до +3..+5 градусов.

Небо будет затянуто облаками, а в Курземе выглянет солнце. Временами ожидается дождь.

Скорость порывов южного ветра составит 8-13 метров в секунду.

В пятницу вечером на западном побережье Курземе ожидаются порывы северного, северо-западного ветра, скорость которых составит до 22 метров в секунду.

В Риге в пятницу временами ожидается дождь, скорость порывов южного ветра составит 13 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +7 градусов.

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