Еще теплее! В пятницу ожидается до +9, но дождь

Более прохладная погода сохранится на дальнем востоке страны, где только в пятницу вечером температура воздуха поднимется до +3..+5 градусов.

Небо будет затянуто облаками, а в Курземе выглянет солнце. Временами ожидается дождь.

Скорость порывов южного ветра составит 8-13 метров в секунду.

В пятницу вечером на западном побережье Курземе ожидаются порывы северного, северо-западного ветра, скорость которых составит до 22 метров в секунду.