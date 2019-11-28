Еще теплее! В пятницу ожидается до +9, но дождь

В пятницу температура воздуха в Латвии поднимется до +5..+9 градусов, прогнозируют синоптики.
Более прохладная погода сохранится на дальнем востоке страны, где только в пятницу вечером температура воздуха поднимется до +3..+5 градусов.
Небо будет затянуто облаками, а в Курземе выглянет солнце. Временами ожидается дождь.
Скорость порывов южного ветра составит 8-13 метров в секунду.
В пятницу вечером на западном побережье Курземе ожидаются порывы северного, северо-западного ветра, скорость которых составит до 22 метров в секунду.
В Риге в пятницу временами ожидается дождь, скорость порывов южного ветра составит 13 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +7 градусов.