Мороз и снег - это ненадолго: синоптики сделали прогноз на неделю

В субботу и воскресенье в Латвию придут более холодные и сухие воздушные массы, поэтому на большей части территории страны будет солнечно. В центральном и восточном районах пройдет кратковременный снег, местами он будет сильным. Идущие с Рижского залива облака больше затронут Видземе, возможны и метели.

Ожидается, что в воскресенье в течение дня снег пройдет только местами в Видземе, в свою очередь в понедельник и вторник станет облачно и практически по всей стране ожидается снег или мокрый снег.

Температура воздуха будет держаться вблизи нулевой отметки, но утром в воскресенье столбик термометра местами опустится до -7 градусов. На побережье как ночью, так и днем, сохранится плюсовая температура. Будет дуть западный ветер.