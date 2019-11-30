Синоптики обещают сильный снегопад

Идущие с Рижского залива облака местами в центральные и юго-восточные края принесут сильный снегопад, а также метель.

В целом в стране день будет солнечным, ясное небо ожидается в северо-восточной части Латвии.

Будет дуть медленный западный, северо-западный ветер, скорость которого на побережье в порывах будет достигать 15 метров в секунду. Воздух прогреется до -1..+4 градусов.

В Риге из-за облаков выглянет солнце, иногда ожидаются осадки - главным образом снег. Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер. Температура воздуха сохранится выше нуля.