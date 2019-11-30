Сб, 30.11.2019
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Синоптики обещают сильный снегопад

ФОТО: Pexels

В последний день ноября во многих местах Латвии, особенно в центральной части страны, ожидаются кратковременные осадки - в основном в виде снега, прогнозируют синоптики. 

Идущие с Рижского залива облака местами в центральные и юго-восточные края принесут сильный снегопад, а также метель. 

В целом в стране день будет солнечным, ясное небо ожидается в северо-восточной части Латвии. 

Будет дуть медленный западный, северо-западный ветер, скорость которого на побережье в порывах будет достигать 15 метров в секунду. Воздух прогреется до -1..+4 градусов. 

В Риге из-за облаков выглянет солнце, иногда ожидаются осадки - главным образом снег. Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер. Температура воздуха сохранится выше нуля.

На погодные условия влияет уходящий циклон. Атмосферное давление повысилось до 750-755 миллиметров ртутного столба над уровнем моря.  

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