Сб, 30.11.2019
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Стало известно, какая погода ожидается в первый день декабря

Снег на ветках кустов. Иллюстративное фото

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

В субботу, 30 ноября, вечером и в ночь на воскресенье, 1 декабря, местами в центральных и восточных регионах Латвии ожидается сильный снег, кратковременный снег пройдет и других районах страны, прогнозируют синоптики.

В воскресенье в течение дня снег в основном будет идти только местами в Видземе и Латгале, а на большей части территории страны будет солнечная погода.

Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха утром 1 декабря понизится до -2..-7 градусов, днем составит -2..+2 градуса, на побережье - до +4 градусов.

В Риге временами ожидается сильный снегопад, днем будет солнечно.

Температура воздуха в воскресенье утром составит -2 градуса, в пригородах - около -5 градусов, днем - около нуля.

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