Стало известно, какая погода ожидается в первый день декабря

В воскресенье в течение дня снег в основном будет идти только местами в Видземе и Латгале, а на большей части территории страны будет солнечная погода.

Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха утром 1 декабря понизится до -2..-7 градусов, днем составит -2..+2 градуса, на побережье - до +4 градусов.

В Риге временами ожидается сильный снегопад, днем будет солнечно.