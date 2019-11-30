Стало известно, какая погода ожидается в первый день декабря

В субботу, 30 ноября, вечером и в ночь на воскресенье, 1 декабря, местами в центральных и восточных регионах Латвии ожидается сильный снег, кратковременный снег пройдет и других районах страны, прогнозируют синоптики.
В воскресенье в течение дня снег в основном будет идти только местами в Видземе и Латгале, а на большей части территории страны будет солнечная погода.
Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха утром 1 декабря понизится до -2..-7 градусов, днем составит -2..+2 градуса, на побережье - до +4 градусов.
В Риге временами ожидается сильный снегопад, днем будет солнечно.
Температура воздуха в воскресенье утром составит -2 градуса, в пригородах - около -5 градусов, днем - около нуля.