Зима пришла! В некоторых местах Латвии выпало более 10 сантиметров снега

В соцсети Twitter жители активно делятся фотографиями заснеженной Латвии.

"Юрмала", - пишет Янис Терешко.

"В Сунтажи снег по щиколотки", - делится фотографиями Каспарс Крастс.

"В Сунтажи толщина снежного покрова увеличилась до 16 сантиметров. Сейчас перерыв, но надолго ли?...", - отмечает он же.

Sniega segas biezums suntažos palielinājies līdz 16 cm. Pašlaik pārtraukums, bet cik ilgi?... #sniegs #Latvija — Kaspars Krasts (@KasparsKrasts) November 30, 2019

"Сказочная зима пришла! Что еще добавить? Снег есть! Хрустящий и свежий!", - пишет Анна Гинтере.

Самый сильный снегопад был в краях Видземе на востоке от Риги, в том числе в Адажском, Ропажском, Сигулдском, Малпилсском и Огрском краях. На этих территориях толщина снежного покрова местами составляет более десяти сантиметров.

Также много снега выпало на севере Курземе, где на Стендеской станции наблюдений зарегистрированы шесть сантиметров снега. Между тем местные жители сообщают, что местами в стороне Талси образовался снежный покров толщиной в примерно 10 сантиметров.

В Екабпилсе выпало по крайней мере четыре сантиметра снега.

В ближайшие часы сильный снегопад ожидается местами в центральной и восточной частях Латвии. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в Земгале, Видземе и Латгале распространил желтое предупреждение о местах, где ожидается сильный снегопад. Снежный покров вырастет на шесть-восемь сантиметров.

Снег и обледенение затрудняют дорожное движение во многих районах страны.