Пасмурно и снежно: синоптики озвучили прогноз на понедельник

По прогнозам синоптиков, в других регионах Латвии осадков будет мало. Погода будет преимущественно пасмурной, вечером местами может образоваться туман.

Температура воздуха составит -3..+2 градуса, на побережье - до +5 градусов, вечером в Курземе и Видземе ожидается мороз до -8 градусов.