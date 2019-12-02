Пн, 2.12.2019
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Пасмурно и снежно: синоптики озвучили прогноз на понедельник

ФОТО: Unsplash

В понедельник, 2 декабря, зона осадков над Видземе принесет снег, а вторая зона осадков, приблизившись с запада, во второй половине дня коснется юга Латгале.

По прогнозам синоптиков, в других регионах Латвии осадков будет мало. Погода будет преимущественно пасмурной, вечером местами может образоваться туман.

Температура воздуха составит -3..+2 градуса, на побережье - до +5 градусов, вечером в Курземе и Видземе ожидается мороз до -8 градусов.

В Риге сегодня будет пасмурно, возможен кратковременный снег, вечером - туман. Температура воздуха составит около +2 градусов.

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