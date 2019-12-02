Стало известно, какая погода ожидается на первой неделе декабря

На этой неделе в Латвию вернется осенняя погода, и снег, толщина которого местами в Видземе составляет 20 сантиметров, растает, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Еще до ночи на среду во многих регионах ожидаются мороз и снег, а уже в середине недели температура воздуха повысится до +3..+8 градусов, тепло будет и в выходные дни.
К концу недели усилятся осадки в виде дождя.
Кроме того, ожидается порывистый западный, юго-западный ветер, его порывы на побережье могут превысить 20 метров в секунду.
Предполагается, что на следующей неделе вновь станет холоднее, и во многих регионах образуется снежный покров.