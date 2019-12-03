Латвию занесло снегом: движение осложнено по всей стране

Этим утром снег и обледенение по всей Латвии осложняют движение по главным и региональным автодорогам, сообщает агентство LETA. Заснеженные участки дорог чистят и обрабатывают противоскользящими материалами.
На дорогах работает 151 единица спецтехники Latvijas autoceļu uzturētājs.
Так, на главных автодорогах страны езда осложнена на Айнажском шоссе на участке от Берги до поворота на Бирини, на участке Видземского шоссе от Риги до поворота на Рауну, на всем протяжении Валмиерского шоссе, на всем протяжении Рижской окружной дороги.
Кроме того, движение осложнено на всем Даугавпилсском шоссе, участке Баускского шоссе от Риги до Кекавы, на Лиепайском шоссе от Риги до Калнциемса и от перекрестка в Апшупе до Лиепаи, на Вентспилсском шоссе от Риги до Стразде, на Резекненском шоссе от Екабпилса до Резекне, на шоссе Гребнево - Медуми, на Даугавпилсской окружной, на Резекненской окружной, а также на Кокнесском шоссе.
На региональных автодорогах движение осложнено по всей Латвии за исключением округи Елгавы, Алуксте и Валмиеры.
Водителей призывают быть особо внимательными, выбирая соответствующую состоянию дороги скорость движения и дистанцию. На дорогах может образоваться так называемый черный лед, сообщает Latvijas Valsts ceļi.