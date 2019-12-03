Латвию занесло снегом: движение осложнено по всей стране

Так, на главных автодорогах страны езда осложнена на Айнажском шоссе на участке от Берги до поворота на Бирини, на участке Видземского шоссе от Риги до поворота на Рауну, на всем протяжении Валмиерского шоссе, на всем протяжении Рижской окружной дороги.

Кроме того, движение осложнено на всем Даугавпилсском шоссе, участке Баускского шоссе от Риги до Кекавы, на Лиепайском шоссе от Риги до Калнциемса и от перекрестка в Апшупе до Лиепаи, на Вентспилсском шоссе от Риги до Стразде, на Резекненском шоссе от Екабпилса до Резекне, на шоссе Гребнево - Медуми, на Даугавпилсской окружной, на Резекненской окружной, а также на Кокнесском шоссе.