Ночью местами похолодало до -11 градусов; в течение дня выглянет солнце

Утром во вторник в западной и центральной части Латвии наблюдается преимущественно ясная погода, но идущие с моря облака местами несут кратковременный снег, больше его ожидается на юго-западе Видземе вблизи Риги, сообщает агентство LETA.
В Латгале и Селии облачно. Дует слабый западный ветер, на побережье - умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха под ясным небом местами в Видземе опустилась до -9..-11 градусов, самый сильный мороз зарегистрирован на шоссе А2 у Мелтури, в Аматском крае. И на наблюдательной станции в Стенде с вечера температура воздуха постепенно опустилась до -9 градусов.
На большей части территории страны температура воздуха составляет -2..-6 градусов, но на побережье, где ветер несет теплый воздух с моря, температура воздуха составляет +2..+4 градуса.
Днем же синоптики обещают в основном солнечную погоду, больше облаков будет в Латгале.
Идущие с моря облака местами в центральном и восточном районах страны принесут снег, локально снегопады могут быть очень сильными.
При слабом или умеренном западной, юго-западном ветре температура воздуха повысится до -1..+2 градусов, на побережье - до +3..+5 градусов.
В Риге ожидается снег, но днем облаков станет меньше и выглянет солнце. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, а воздух прогреется до +1..+2 градусов.