Ночью местами похолодало до -11 градусов; в течение дня выглянет солнце

В Латгале и Селии облачно. Дует слабый западный ветер, на побережье - умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха под ясным небом местами в Видземе опустилась до -9..-11 градусов, самый сильный мороз зарегистрирован на шоссе А2 у Мелтури, в Аматском крае. И на наблюдательной станции в Стенде с вечера температура воздуха постепенно опустилась до -9 градусов.

На большей части территории страны температура воздуха составляет -2..-6 градусов, но на побережье, где ветер несет теплый воздух с моря, температура воздуха составляет +2..+4 градуса.

Днем же синоптики обещают в основном солнечную погоду, больше облаков будет в Латгале.

Идущие с моря облака местами в центральном и восточном районах страны принесут снег, локально снегопады могут быть очень сильными.

При слабом или умеренном западной, юго-западном ветре температура воздуха повысится до -1..+2 градусов, на побережье - до +3..+5 градусов.