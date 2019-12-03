Вт, 3.12.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • Ночью местами похолодало до -11 градусов; в течение дня выглянет солнце

Ночью местами похолодало до -11 градусов; в течение дня выглянет солнце

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Утром во вторник в западной и центральной части Латвии наблюдается преимущественно ясная погода, но идущие с моря облака местами несут кратковременный снег, больше его ожидается на юго-западе Видземе вблизи Риги, сообщает агентство LETA.

В Латгале и Селии облачно. Дует слабый западный ветер, на побережье - умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха под ясным небом местами в Видземе опустилась до -9..-11 градусов, самый сильный мороз зарегистрирован на шоссе А2 у Мелтури, в Аматском крае. И на наблюдательной станции в Стенде с вечера температура воздуха постепенно опустилась до -9 градусов.

На большей части территории страны температура воздуха составляет -2..-6 градусов, но на побережье, где ветер несет теплый воздух с моря, температура воздуха составляет +2..+4 градуса.

Днем же синоптики обещают в основном солнечную погоду, больше облаков будет в Латгале.

Идущие с моря облака местами в центральном и восточном районах страны принесут снег, локально снегопады могут быть очень сильными.

При слабом или умеренном западной, юго-западном ветре температура воздуха повысится до -1..+2 градусов, на побережье - до +3..+5 градусов.

В Риге ожидается снег, но днем облаков станет меньше и выглянет солнце. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, а воздух прогреется до +1..+2 градусов.

Читать также

НАВЕРХ