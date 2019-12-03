Со среды ожидается потепление

В среду на всей территории Латвии температура воздуха поднимется выше нуля, и по крайней мере несколько дней продержится теплая и пасмурная погода, прогнозируют синоптики.
В ночь на среду начиная с запада пройдут дожди, мокрый снег, возможен туман, днем местами будет моросить дождь.
Скорость западного, юго-западного ветра составит 9-14 м/с, ночью на побережье - до 18 м/с.
В начале ночи на большей части Латвии еще сохранится минусовая температура, в Курземе потеплеет до +7. Днем ожидается +3..+8 градусов.
В Риге в среду ожидается туманная погода с моросящим дождем. Температура составит +5..+6 градусов.