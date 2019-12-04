Ср, 4.12.2019
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Латвию накрывает оттепель. Местами воздух прогреется до +8

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В среду, 4 декабря, на всей территории Латвии температура воздуха поднимется выше нуля, и по крайней мере несколько дней продержится теплая и пасмурная погода, прогнозируют синоптики.

Вместе с поступающим с запада теплым и влажным воздухом, во многих местах в Латвии ожидается туман. 

Максимальная температура воздуха составит от +2 в Латгале до +7..+8 на побережье в Курземе. Местами возможен дождь. 

Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер. 

В Риге в среду ожидается туманная погода с моросящим дождем. Температура составит +5..+6 градусов.

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