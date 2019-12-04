Латвию накрывает оттепель. Местами воздух прогреется до +8

Вместе с поступающим с запада теплым и влажным воздухом, во многих местах в Латвии ожидается туман.

Максимальная температура воздуха составит от +2 в Латгале до +7..+8 на побережье в Курземе. Местами возможен дождь.

Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер.