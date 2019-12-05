В четверг будет ветрено и тепло, возможны дожди

В четверг в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, местами ожидается небольшой дождь, сообщает агентство LETA.
Порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 11-16 метров в секунду, на западном побережье Курземе и побережье Северного Видземе ожидаются порывы до 16-20 метров в секунду.
Температура воздуха составит +3..+8 градусов.
В Риге также будет облачно, возможен мелкий дождь - с наибольшей вероятностью вечером. Порывы юго-западного ветра порывами достигнут 13 метров в секунду, температура воздуха составит +7 градусов.
Теплую и ветреную погоду обеспечивают южный край циклона и северный край антициклона.