В пятницу ожидается сильный ветер и дожди

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в Курземе объявил жёлтое предупреждение. К вечеру ветер немного утихнет.

Ожидается преимущественно пасмурная погода, на востоке и юго-востоке страны возможен снег. Наибольшее количество осадков ожидается в первой половине дня в Курземе, а также на северо-западе Видземе.

Температура воздуха составит от 0 до +8 градусов на северном побережье Курземе.