В пятницу ожидается сильный ветер и дожди

В пятницу в Латвии порывы юго-западного ветра достигнут 14-19 метров в секунду. На северном побережье Видземе и западном побережье Курземе ожидаются порывы до 19-24 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в Курземе объявил жёлтое предупреждение. К вечеру ветер немного утихнет.
Ожидается преимущественно пасмурная погода, на востоке и юго-востоке страны возможен снег. Наибольшее количество осадков ожидается в первой половине дня в Курземе, а также на северо-западе Видземе.
Температура воздуха составит от 0 до +8 градусов на северном побережье Курземе.
В Риге будет пасмурно, временами ожидается небольшой дождь. Порывы южного и юго-западного ветра усилятся до 16 метров в секунду, температура воздуха к вечеру достигнет +5..+6 градусов.