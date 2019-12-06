Стало известно, каким будет декабрь в Латвии

Global Forecast System прогнозирует, что до Рождества сохранится большая активность атлантических циклонов, и Балтия часто будет находиться в их теплом секторе - с порывистыми южными и западными ветрами в страну регулярно будет поступать теплый воздух. На протяжении большей части декабря температура будет держаться на отметке немного выше нуля.

На следующей неделе ожидается похолодание, температура воздуха временами будет опускаться ниже нуля, во многих районах пройдет снег.

И в дальнейшем ожидаются частые дожди и снегопады, месячная норма осадков может быть превышена.

На этих выходных в Латвии также ожидаются осадки, однако в воскресенье выглянет солнце. Будет дуть порывистый юго-западный ветер, который в воскресенье поутихнет.