В субботу ожидается серая, дождливая и ветреная погода

В субботу в Латвии временами ожидаются дожди, в восточной части страны возможен также мокрый снег. Будет дуть порывистый юго-западный ветер, который, впрочем, будет слабее, чем в пятницу, прогнозируют синоптики.
По всей стране в субботу будет пасмурная погода, местами образуется дымка. Осадки ожидаются как ночью, так и днем.
Скорость порывов южного, юго-западного ветра составит 8-13 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы ветра силой до 18 метров в секунду.
Температура воздуха составит от нуля до +5 градусов, а в Курземе она будет достигать +8 градусов.
В Риге в субботу сохранится пасмурная погода, временами ожидается дождь. Скорость порывов южного, юго-западного ветра составит до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит +3..+5 градусов.