Синоптики рассказали о погоде на воскресенье

В воскресенье, 8 декабря, в Латвии не будет настолько пасмурно, как в субботу, выглянет солнце, но местами пройдут дожди. В Видземе и Латгале возможен также мокрый снег, прогнозируют синоптики.
В ночь на воскресенье осадки продолжатся, а во второй половины дня с запада придет новая зона осадков.
Скорость западного ветра ночью и юго-западного ветра во второй половине дня усилится до 14-19 метров в секунду.
Температура ночью 0..+5 градусов, днем поднимется до +2..+7.
В Риге ночью будет +2..+3 градуса, днем до +5.