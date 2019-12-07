Сб, 7.12.2019
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Синоптики рассказали о погоде на воскресенье

Дождь в Риге

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 8 декабря, в Латвии не будет настолько пасмурно, как в субботу, выглянет солнце, но местами пройдут дожди. В Видземе и Латгале возможен также мокрый снег, прогнозируют синоптики. 

В ночь на воскресенье осадки продолжатся, а во второй половины дня с запада придет новая зона осадков. 

Скорость западного ветра ночью и юго-западного ветра во второй половине дня усилится до 14-19 метров в секунду.

Температура ночью 0..+5 градусов, днем поднимется до +2..+7. 

В Риге ночью будет +2..+3 градуса, днем до +5. 

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