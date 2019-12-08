Воскресенье принесёт в Латвию дожди и мокрый снег

В воскресенье в Латвию с запада придут новые атмосферные фронты, прогнозируют синоптики.
На западе страны ожидается дождь, а к вечеру он будет идти уже по всей Латвии. В некоторых местах Видземе и Латагале ожидается и мокрый снег.
Юго-западный ветер будет постепенно набирать силу, его порывы вечером будут достигать 13-18 метров в секунду, а на западном побережье Курземе и северном Видземе ожидаются порывы до 19-23 метров в секунду.
Температура воздуха составит +2..+7 градусов.
В Риге солнце сменит пасмурная погода и дождь. Порывы южного и юго-западного ветра вечером достигнут 15 метров в секунду, а температура воздуха подымется до +5 градусов.