Вс, 8.12.2019
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Воскресенье принесёт в Латвию дожди и мокрый снег

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

В воскресенье в Латвию с запада придут новые атмосферные фронты, прогнозируют синоптики.

На западе страны ожидается дождь, а к вечеру он будет идти уже по всей Латвии. В некоторых местах Видземе и Латагале ожидается и мокрый снег. 

Юго-западный ветер будет постепенно набирать силу, его порывы вечером будут достигать 13-18 метров в секунду, а на западном побережье Курземе и северном Видземе ожидаются порывы до 19-23 метров в секунду. 

Температура воздуха составит +2..+7 градусов. 

В Риге солнце сменит пасмурная погода и дождь. Порывы южного и юго-западного ветра вечером достигнут 15 метров в секунду, а температура воздуха подымется до +5 градусов.  

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