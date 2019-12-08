В ближайшие сутки ожидается ветреная и по-осеннему теплая погода

В воскресенье вечером и в ночь на понедельник будет дуть сильный южный, юго-западный ветер, а температура воздуха в Латвии достигнет +5..+8 градусов, прогнозируют синоптики.
В понедельник в течение дня температура воздуха существенно не изменится, сквозь облака будет пробиваться солнце. Временами ожидается дождь, местами возможен даже ливень и град.
Скорость порывов ветра увеличится до 13-18 метров в секунду, а на побережье - до 23 метров в секунду. В понедельник ветер немного поутихнет.
В Риге в ближайшие сутки временами ожидается дождь, температура воздуха составит около +7 градусов. Скорость порывов южного, юго-западного ветра будет достигать 16 метров в секунду.