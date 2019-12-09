Во вторник Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой более холодный и сухой воздух, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.
Во вторник по всей стране временами еще будет идти дождь, а местами - снег. Температура воздуха составит +1..+6 градусов, однако к вечеру температура начнет понижаться, и в ночь на среду ожидается мороз до -9 градусов.
Согласно прогнозам синоптиков, до пятницы температура воздуха днем будет составлять около нуля, а осадков будет мало. Среда может стать самым солнечным днем недели.
К концу недели количество осадков снова немного увеличится, а воздух прогреется до +3..+6 градусов.
Во вторник юго-западный ветер сменится северо-западным ветром, а в остальные дни недели будет доминировать порывистый южный ветер.
Согласно нынешним прогнозам, на следующей неделе температура воздуха будет преимущественно выше нуля, а осадки, главным образом в виде дождя, участятся.
В январе и феврале средняя температура воздуха также может превысить норму, однако отклонение от нее будет меньше, чем в декабре, прогнозируют синоптики.