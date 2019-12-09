Во вторник Латвию пересечет холодный атмосферный фронт

Во вторник по всей стране временами еще будет идти дождь, а местами - снег. Температура воздуха составит +1..+6 градусов, однако к вечеру температура начнет понижаться, и в ночь на среду ожидается мороз до -9 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, до пятницы температура воздуха днем будет составлять около нуля, а осадков будет мало. Среда может стать самым солнечным днем недели.

К концу недели количество осадков снова немного увеличится, а воздух прогреется до +3..+6 градусов.

Во вторник юго-западный ветер сменится северо-западным ветром, а в остальные дни недели будет доминировать порывистый южный ветер.

Согласно нынешним прогнозам, на следующей неделе температура воздуха будет преимущественно выше нуля, а осадки, главным образом в виде дождя, участятся.