Во вторник ожидаются дожди и снег; к вечеру обледенеют дороги

Во вторник Латвию с северо-запада пересечет холодный атмосферный фронт, за которым южный ветер сменится на северный, сообщает агентство LETA.
Местами ожидается дождь и снег, во второй половине дня, начиная с запада страны, начнет проясняться. Будет дуть преимущественно умеренный ветер, на побережье его порывы достигнут 17 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +4..+6 градусов, вечером ожидается похолодание до - градусов. Обледенение дорог начнется днем вместе с рассеиванием облаков.
В Риге ожидается дождь, температура воздуха будет держаться в районе +5 градусов. Ближе к вечеру обледенеют дороги.