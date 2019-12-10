Вт, 10.12.2019
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Во вторник ожидаются дожди и снег; к вечеру обледенеют дороги

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

Во вторник Латвию с северо-запада пересечет холодный атмосферный фронт, за которым южный ветер сменится на северный, сообщает агентство LETA.

Местами ожидается дождь и снег, во второй половине дня, начиная с запада страны, начнет проясняться. Будет дуть преимущественно умеренный ветер, на побережье его порывы достигнут 17 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +4..+6 градусов, вечером ожидается похолодание до - градусов. Обледенение дорог начнется днем вместе с рассеиванием облаков.

В Риге ожидается дождь, температура воздуха будет держаться в районе +5 градусов. Ближе к вечеру обледенеют дороги.

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