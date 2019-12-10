Ночь на среду станет самой холодной на неделе

В ночь на среду температура опустится до -2..-9 градусов, и это будет самая холодная ночь на неделе, а среда будет самым солнечным днем

Ветер перейдет в южный, усилится в порывах до 15 метров в секунду. Днем температура повысится до -2..+3 градусов.