Вт, 10.12.2019
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Ночь на среду станет самой холодной на неделе

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Во второй половине дня во вторник в Латвию с северным ветром придет более холодный воздух, начиная с Курземе небо прояснится, прогнозируют синоптики. 

В ночь на среду температура опустится до -2..-9 градусов, и это будет самая холодная ночь на неделе, а среда будет самым солнечным днем 

Ветер перейдет в южный, усилится в порывах до 15 метров в секунду. Днем температура повысится до -2..+3 градусов. 

В Риге в среду ожидается в основном солнечная погода, без осадков. Ночью будет -2 градуса, в пригороде до -6, днем около нуля. 

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