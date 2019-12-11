Среда станет самым солнечным днем этой недели

В ближайшие дни будет доминировать пасмурная погода, во многих местах ожидаются осадки, поэтому среда будет самым сухим и солнечным днем на этой неделе.

Будет дуть умеренный южный ветер, скорость которого местами в порывах усилится до 15 метров в секунду, а температура воздуха составит -2..+2 градуса.

В Риге через облака будет светить солнце, будет дуть умеренный южный ветер и температура воздуха составит около нуля.

Погодные условия определяет антициклон, а также юго-восточная периферия циклона. Атмосферное давление на уровне моря составляет 763-766 миллиметров ртутного столба, с запада строны оно медленно начинает понижаться.

В среду утром во всей Латвии наблюдается мороз, небо в основном ясное.

У восточной границы небо закрывают облака. Осадков нет. Дует медленный до умеренного южный ветер. В Латгале доминирует безветрие.

Температура воздуха составляет от -1 градуса на курземском побережье до -5..-7 градусов во многих местах Видземе, Селии и Латгале.

В Риге утро в основном ясное, температура воздуха составляет -2 градуса, в пригороде до -5 градусов. Южный ветер дует со скоростью 2-5 метров в секунду.

Обледенение местами затрудняет движение по главным и региональным дорогам страны в Курземе, Видземе и Земгале, сообщает Latvijas valsts ceļi.

Скользкие участки дорог посыпаются противоскользящими материалами в целях улучшения условий езды, в работах по содержанию дорог участвуют 63 единицы зимней служебной техники.

Затруднено движение на промежутке Айнажского шоссе от Берги до поворота на Бирини, на промежутке Видземского шоссе от Риги до Лигатне, на промежутке Валмиерского шоссе от Мурьяни до Брасловского моста, на промежутке Рижской окружной дороги от Балтезерса до Саулканлне, на промежутке Баускского шоссе от Иецавы до Гренцтале, на промежутке Елгавского шоссе от Елгавы до Мейтене, на промежутке Лиепайского шоссе от Калнциемса до перекрестка Апшупе и от Аннениеки до Скрунды.

Также затруднено движение на региональных дорогах в окрестностях Риги, Бауски, Добеле, Елгавы, Салдуса и Валмиеры.