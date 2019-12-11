В четверг во многих районах страны ожидается дождь и снег

В четверг в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, во многих районах страны - главным образом на востоке и в центральной части - ожидается небольшой снег и дождь, прогнозируют синоптики.
Ночью и с утра существенных осадков не ожидается. Умеренный ветер будет дуть с юга и юго-востока.
Температура воздуха ночью составит 0..-5 градусов, а днем - от нуля до +3 градусов. Дороги местами обледенеют.
В Риге в четверг небо будет затянуто облаками, возможны небольшие осадки. Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, а температура воздуха составит около нуля градусов.