Пт, 13.12.2019
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В ближайшие дни станет теплее

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В конце этой недели и начале следующей в Латвии станет немного теплее, свидетельствует нынешний прогноз Global Forecast System.

Почти каждый день будут идти дожди, возможен снег. В субботу, 14 декабря, будет дуть порывистый южный и юго-восточный ветер, а в ночь на понедельник на побережье возможны порывы юго-западного ветра до 25 метров в секунду. 

Температура воздуха будет составлять от +3 до +8 градусов, ночью температура также ожидается плюсовой. В редких случаях ожидается обледенение дорог.

Ожидается, что начиная с четверга, 19 декабря, станет прохладнее. В конце следующей недели возможен антициклон, который принесёт более сухую и светлую погоду.

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