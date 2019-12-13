В ближайшие дни станет теплее

В конце этой недели и начале следующей в Латвии станет немного теплее, свидетельствует нынешний прогноз Global Forecast System.
Почти каждый день будут идти дожди, возможен снег. В субботу, 14 декабря, будет дуть порывистый южный и юго-восточный ветер, а в ночь на понедельник на побережье возможны порывы юго-западного ветра до 25 метров в секунду.
Температура воздуха будет составлять от +3 до +8 градусов, ночью температура также ожидается плюсовой. В редких случаях ожидается обледенение дорог.
Ожидается, что начиная с четверга, 19 декабря, станет прохладнее. В конце следующей недели возможен антициклон, который принесёт более сухую и светлую погоду.