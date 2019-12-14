Синоптики сделали прогноз на весну: ждать ли от погоды сюрпризов?

Прогнозы на эту зиму не изменились - она ожидается более теплой и дождливой, чем обычно. И новые прогнозы на январь и февраль свидетельствуют, что средняя температура воздуха в Латвии сохранится выше показателя 1981-2010 годов, однако возможность дождаться волн холода будет больше, чем в декабре.

Часто ожидаются осадки. Несмотря на то, что начало весны ожидается более влажным, чем в другие годы, нехватка снега и усиление антициклонов могут вызвать засуху во второй половине весны и летом.

Подготовленный гидрометеорологической службой Литвы прогноз на ближайший месяц свидетельствует, что в следующие две недели температура воздуха по-прежнему не будет опускаться ниже нуля, в свою очередь в первой половине января будет доминировать мороз. Сильный холод не прогнозируется, и средняя температура воздуха в январе может быть на градус выше нормы. Количество осадков в ближайшие четыре недели будет близко к средней величине.