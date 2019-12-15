Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Латвии на Рождество

В ближайшие дни самая теплая погода ожидается в среду, 18 декабря, когда температура воздуха повысится до +5..+9 градусов. В течение следующих двух недель температура как ночью, так и днем будет преимущественно держаться выше нуля.

Небольшой мороз возможен только около 20 декабря и после рождественских праздников.

Ожидаются частые осадки, однако в основном в виде дождя, а не снега. На дорогах местами образуется обледенение. Ветер с переменной силой будет дуть с юга и запада.

Последние прогнозы погоды свидетельствуют, что нигде в Латвии во время рождественских праздников не ожидается образования устойчивого снежного покрывала. Хотя снегопады возможны, особенно в Видземе и Латгале.

С 1961 года снега на Рождество по всей Латвии не было только в 1974, 2006, 2013, 2015 и 2016 годах. В свою очередь в 1971, 1972, 2007 и 2011 годах снежное покрывало образовалось только в отдельных районах страны, а толщина снежного покрова не достигла даже одного сантиметра, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.