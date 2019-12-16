В середине рабочей недели возможна буря

В среду Балтийское море пересечет сильный циклон, и буря будет сильнее, чем в понедельник, сообщает агентство LETA.
В понедельник циклон принес сильный ветер ночью и ранним утром на побережье Южного Курземе, где зарегистрированы порывы ветра до 26-28 метров в секунду.
Пока что неизвестно, как именно будет двигаться циклон. В данный момент Global Forecast System прогнозирует, что зона самого сильного ветра будет на север от Латвии, и что в среду днем на севере Курземе и Видземе порывы ветра усилятся примерно до 25 метров в секунду.
Есть и возможность того, что в среду почти по всей Латвии ветер будет сильнее, чем в понедельник.
Под влиянием циклона в среду потеплеет до +6..+9 градусов, после чего станет прохладнее, но в воскресенье температура воздуха снова может достичь +7 градусов.
Периодически ожидаются осадки, главным образов в виде дождя.
Согласно нынешним прогнозам Global Forecast System, на Рождество в Латвии температура воздуха составит +1..+6 градусов, будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, возможны небольшие осадки.