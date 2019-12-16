Пн, 16.12.2019
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Во вторник ожидается облачная и дождливая погода

Дождь. Иллюстративное фото.

ФОТО: pexels.com

Во вторник небо над Латвией будет преимущественно затянуто облаками, во многих районах страны ожидается небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Более широкая зона осадков ночью на вторник пересечет юго-восточные края Латвии, а во второй половине дня и вечером дождь пройдет почти по всей стране.

В ночь на вторник будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, температура воздуха не опустится ниже 0..+5 градусов.

Днем ветер стихнет, температура воздуха повысится до +3..+7 градусов.

В Риге во вторник ожидается облачная погода, временами возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от +3 градусов ночью до +5 градусов во второй половине дня.

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