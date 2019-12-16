Во вторник ожидается облачная и дождливая погода

Более широкая зона осадков ночью на вторник пересечет юго-восточные края Латвии, а во второй половине дня и вечером дождь пройдет почти по всей стране.

В ночь на вторник будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, температура воздуха не опустится ниже 0..+5 градусов.

Днем ветер стихнет, температура воздуха повысится до +3..+7 градусов.