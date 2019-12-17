Европа на Рождество останется без снега: даже в Альпах потеплело почти до +20

Как сообщает агентство LETA, в Германии третий день подряд температура воздуха местами превышает +15 градусов. Во вторник даже в северной части страны столбик термометра поднялся до +16 градусов, а на склоне Альп на юге страны - до неполных +19 градусов.

Под влиянием теплого горного ветра во вторник местами в Австрии и Швейцарии зарегистрировано повышение температуры воздуха до +20 градусов.

В последние дни к отметке в +20 градусов приблизилась и температура воздуха во Франции, побиты рекорды тепла и в других местах Европы, в том числе в западной части Украины воздух прогрелся до +15 градусов.

Согласно прогнозам Global Forecast System, в ближайшую неделю в Европе сохранится теплая погода, поэтому снежное Рождество ожидается лишь в части Норвегии, Швеции и Финляндии, а также на севере России, в Исландии и высокогорных районах Европы.

Несмотря на то, что в прошлые годы в декабре в Европе была зафиксирована температура и выше, этот месяц выделяется обширным и устойчивым теплом.