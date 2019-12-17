В Латвии движется буря: в Курземе и Видземе объявлено оранжевое предупреждение

В ночь на среду и утром в Латвии будет дуть слабый или умеренный южный ветер, но днем, начиная с Курземе, значительно усилится северо-западный ветер, сообщает агентство LETA.
Порывы ветра могут достигать 17-22 метров в секунду, а в северных районах страны - 25-28 метров в секунду. Таким образом, в Курземе и Видземе объявлено оранжевое предупреждение.
Самый сильный ветер ожидается в Вентспилсском, Дагдском и Салацгривском краях, но разрушения возможны и в других районах Латвии, особенно на севере Курземе и в Видземе.
В Курземе и Земгале ветер начнет стихать в среду вечером, а в северо-восточной части - в ночь на четверг.
Ожидается преимущественно облачная погода, местами возможен небольшой дождь. В среду ночью температура воздуха опустится до +2..+6 градусов, а днем достигнет +6..+10 градусов, местами будут побиты рекорды тепла.
В Риге в среду значительных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный южный ветер, а столбик термометра не опустится ниже +4 градусов. Днем юго-западный ветер усилится до 20 метров в секунду, а воздух потеплеет до +10 градусов.