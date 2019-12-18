Среда будет ветреной и рекордно тёплой; объявлено оранжевое предупреждение

В Курземе и Видземе Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение, на остальной территории страны - желтое.

Во всех регионах порывы ветра могут достигать до 20-23 метров в секунду, на севере страны - даже до 25-28 метров. Самые сильные порывы ветра прогнозируют после обеда на севере Курземе и Видземе.

Ветер в Курземе и Земгале начнёт стихать вечером, в других местах страны - в ночь на четверг.

Температура воздуха поднимется до +7..+10 градусов, во многих местах страны будет побит температурный рекорд для 18 декабря. Местами ожидается небольшой дождь, больше всего осадков ожидается в Видземе.