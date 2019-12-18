Среда будет ветреной и рекордно тёплой; объявлено оранжевое предупреждение

В среду по всей Латвии заметно усилится юго-западный ветер, который постепенно перейдет в западный. Сильный ветер местами будет ломать деревья и причинит другие небольшие разрушения, прогнозируют синоптики.
В Курземе и Видземе Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение, на остальной территории страны - желтое.
Во всех регионах порывы ветра могут достигать до 20-23 метров в секунду, на севере страны - даже до 25-28 метров. Самые сильные порывы ветра прогнозируют после обеда на севере Курземе и Видземе.
Ветер в Курземе и Земгале начнёт стихать вечером, в других местах страны - в ночь на четверг.
Температура воздуха поднимется до +7..+10 градусов, во многих местах страны будет побит температурный рекорд для 18 декабря. Местами ожидается небольшой дождь, больше всего осадков ожидается в Видземе.
В Риге после обеда ожидаются порывы юго-западного ветра до 20 метров в секунду, вечером будет дуть сильный западный ветер. Местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +10 градусов, побив рекорд тепла для 18 декабря - в 2015 году в столице в этот день было зарегистрировано +8,8 градуса.