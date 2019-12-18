Рождество в Латвии пройдёт без снега

Согласно последним прогнозам, на зимние праздники в Латвии - как и в большей части Европы - снег и мороз не ожидаются.
В ближайшие сутки температура воздуха немного опустится, а в тёмное время суток столбики термометров опустятся до нуля. Средняя температура воздуха во второй половине этой недели, а также на Рождественские праздники составит +1..+6 градусов.
Ветер в основном ожидается медленный, местами будет безветренно и туманно. На дорогах местами может образоваться обледенение. Временами ожидаются осадки - моросящий дождь, а также мокрый снег.
Возможно, после Рождественских праздников станет холоднее и в конце года может быть мороз и снег.