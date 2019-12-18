Рождество в Латвии пройдёт без снега

В ближайшие сутки температура воздуха немного опустится, а в тёмное время суток столбики термометров опустятся до нуля. Средняя температура воздуха во второй половине этой недели, а также на Рождественские праздники составит +1..+6 градусов.

Ветер в основном ожидается медленный, местами будет безветренно и туманно. На дорогах местами может образоваться обледенение. Временами ожидаются осадки - моросящий дождь, а также мокрый снег.