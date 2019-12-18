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В Лиепае уже побит национальный рекорд тепла для 18 декабря

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Лиепае уже в восемь часов утра температура воздуха составила +10,4 градуса, побив национальный рекорд тепла для 18 декабря, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущий рекорд был зарегистрирован в Латвии 18 декабря 2015 года - +9,8 градуса.

Ожидается, что в течение дня рекорды тепла будут побиты и в других регионах страны, в том числе в столице.

Нехарактерно теплые для декабря воздушные массы поступают в Латвию из Центральной Европы. Во вторник во многих регионах Германии температура воздуха поднялась до +15..+17 градусов, а в Альпах местами до +21 градуса.

На северо-востоке Германии даже в ночь на среду температура составляла до +15 градусов, а на побережье Польши рано утром было +14 градусов.

Циклон, который набирает силу над Балтийским морем, перемещает теплый воздух в страны Балтии.

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