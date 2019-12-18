В ближайшие часы ветер усилится; объявлено оранжевое предупреждение

В среду днем в Курземе и местами в Земгале, а также в Рижском регионе и на северном побережье Видземе, порывы юго-западного ветра усилился до 20-26 метров в секунду, самые сильные порывы зарегистрированы в Вентспилсском и Лиепайском портах, сообщает агентство LETA.