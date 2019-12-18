В ближайшие часы ветер усилится; объявлено оранжевое предупреждение

В среду днем в Курземе и местами в Земгале, а также в Рижском регионе и на северном побережье Видземе, порывы юго-западного ветра усилился до 20-26 метров в секунду, самые сильные порывы зарегистрированы в Вентспилсском и Лиепайском портах, сообщает агентство LETA.
Ventspilī vējš brāzmās pārsniedzis jau 20 m/s, dienas gaitā vēja pastiprināšanās turpināsies. Rīgas līča dienvidos paaugstināsies arī ūdens līmenis. ⚠️— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 18, 2019
Spēkā #brīdinājumi: https://t.co/imkHlGpNhj@ugunsdzeseji @Sadalestikls @Ventspilslv @RigasDome pic.twitter.com/vjKamiEDxt
В Ирбенском проливе скорость порывов ветра достигает даже 30 метров в секунду.
В ближайшие часы сильный ветер ожидается в Северном Видземе; западный ветер усилится ив Латгале, в свою очередь в Курземе его сила начнет снижаться, прогнозируют синоптики.
Под влиянием ветра на восточном и южном побережье Рижского залива, в том числе в столице, уровень воды может превысить среднюю величину минимум на метр.
Ночью ветер стихнет по всей Латвии, прогнозируют синоптики.
В четверг ожидается частичная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Западный ветер станет слабее, а температура воздуха составит +1..+6 градусов.
В Риге в ночь на четверг еще ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду, однако днем ветер стихнет. Небо иногда будет проясняться, осадков не ожидается. Температура воздуха составит +4..+5 градусов.