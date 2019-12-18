Ср, 18.12.2019
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В ближайшие часы ветер усилится; объявлено оранжевое предупреждение

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду днем в Курземе и местами в Земгале, а также в Рижском регионе и на северном побережье Видземе, порывы юго-западного ветра усилился до 20-26 метров в секунду, самые сильные порывы зарегистрированы в Вентспилсском и Лиепайском портах, сообщает агентство LETA.

В Ирбенском проливе скорость порывов ветра достигает даже 30 метров в секунду.

В ближайшие часы сильный ветер ожидается в Северном Видземе; западный ветер усилится ив Латгале, в свою очередь в Курземе его сила начнет снижаться, прогнозируют синоптики.

Под влиянием ветра на восточном и южном побережье Рижского залива, в том числе в столице, уровень воды может превысить среднюю величину минимум на метр.

Ночью ветер стихнет по всей Латвии, прогнозируют синоптики.

В четверг ожидается частичная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Западный ветер станет слабее, а температура воздуха составит +1..+6 градусов.

В Риге в ночь на четверг еще ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду, однако днем ветер стихнет. Небо иногда будет проясняться, осадков не ожидается. Температура воздуха составит +4..+5 градусов.

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