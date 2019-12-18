Стихия разбушевалась: ветер не пощадил даже рождественские елки

До вечера среды, 18 декабря, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила более 60 вызовов, связанных с последствиями сильного ветра, в том числе сломанными деревьями, упавшими на дороги.
В двух случаях ветер сорвал конструкции кровли.
Вызовы поступали из Курземе, Земгале и Рижского региона. Информации о пострадавших нет.
В Вентспилсе сильный ветер сломал две рождественские елки, на площади Лиелайс и возле Олимпийского центра. Также ветер не пощадил елку в Айзкраукле.
Самые сильные порывы ветра - 27 м/с - зарегистрированы в среду в Вентспилсском и Салацгривском порту, свидетельствуют данные метеостанций.
Spēcīgs vējš nogāž #Ventspils galveno egli.— BreakingLV (@breakinglv) December 18, 2019
📸 aculiecinieka foto via @sadursme pic.twitter.com/523AxSE1HB
В Риге скорость ветра составила до 21 м/с в центре города до 25 м/с на севере у моря.