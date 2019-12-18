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Стихия разбушевалась: ветер не пощадил даже рождественские елки

Новогодняя елка. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

До вечера среды, 18 декабря, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила более 60 вызовов, связанных с последствиями сильного ветра, в том числе сломанными деревьями, упавшими на дороги. 

В двух случаях ветер сорвал конструкции кровли. 

Вызовы поступали из Курземе, Земгале и Рижского региона. Информации о пострадавших нет. 

В Вентспилсе сильный ветер сломал две рождественские елки, на площади Лиелайс и возле Олимпийского центра. Также ветер не пощадил елку в Айзкраукле. 

Самые сильные порывы ветра - 27 м/с - зарегистрированы в среду в Вентспилсском и Салацгривском порту, свидетельствуют данные метеостанций.

В Риге скорость ветра составила до 21 м/с в центре города до  25 м/с на севере у моря.

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