Сильный ветер вызвал проблемы с электричеством у 17 000 клиентов Sadales tīkls

Предприятие работает в усиленном режиме, чтобы скорее восстановить электроснабжение. Над этим работают 250 бригад электромонтеров с 690 работниками.

Скорость ветра в Курземе, Земгале и Видземе достигала в среду 24-27 м/с.

Первые повреждения электросетей из-за ветра были зарегистрированы около 13 часов в Курземе.